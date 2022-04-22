UA So Beautiful: Святослав Вакарчук записал кавер на песню Джо Кокера, который посвятил Украине

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук представил кавер на песню Джо Кокера You are so beautiful. Артист посвятил свою версию песни в Украине.

Поскольку у "Океана Эльзы" есть много поклонников за рубежом, то он записал песню на английском. Музыкант стремится к тому, чтобы о красоте его страны узнал весь мир.

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Кавер Святослава Вакарчука на песню Джо Кокера

Музыкант опубликовал трогательное видео на ютубе "Океана Эльзы". В ролике он показал кадры процветающей и независимой Украины, где люди радовались, планировали, строили, пока в жизнь не ворвалась война. Теперь те украинцы, которые мечтали о счастливом будущем, вынуждены бежать от войны. Мужчины встают на защиту родной земли, чтобы уже совсем скоро их жены вместе с детьми смогли вернуться в мирную страну.

Мы все отстроим, Украина будет еще красивее, чем была до страшного утра 24 февраля. И отомстим за тех, чьи жизни оборвались из-за россиян.

Святослав Вакарчук – UA So Beautiful: смотрите видео онлайн

Ранее Святослав Вакарчук анонсировал выход этой песни. Он рассказывал, что во время войны пишет стихи, а не песни, однако не смог оставить поклонников без музыкального сюрприза и вместе с командой "Океана Эльзы" записал кавер на популярный трек Джо Кокера.

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