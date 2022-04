Вакарчук поделился, что сознательно писать песни невозможно, и это скажет любой творческий человек скажет. "Песня должна рождаться", – убежден. Однако есть несколько причин, почему он все равно их сейчас не пишет: его голова и эмоции постоянно заняты другими мыслями, и он может писать музыку только с пианино, которого в пути нет.

К слову Святослав Вакарчук назвал разрушенный украинский город, который поразил его больше всего

"Вдохновение приходит, особенно ночью или утром, когда ты просыпаешься от сирен. Но сейчас хочется писать больше стихотворения, чем музыку. Недавно я написал стихотворение "Откуда взялась ты, моя ненависть?" , – рассказал Вакарчук и добавил, что его уже перевели на английский язык и процитировали в эфире шоу CNN.

Тем не менее, есть один музыкальный сюрприз, который Вакарчук с командой обещает выпустить в ближайшее время.

Я записал песню, которую мы еще не опубликовали, не свою. Это кавер на песню Джо Кокера You are so beautiful, которую он посвятил Украине. В ближайшее время мы ее опубликуем и сделаем из этого специальный проект,

– сказал артист.