Я также переживаю, – Женя Кот ответил всем, кто надоедает ему вопросами о детях

В браке с Наталией Татаринцевой Евгений Кот уже четыре года. У супругов, на удивление, много хейтеров, которые то не верят в искренность их чувств, то упрекают, что пара чайлдфри. Танцовщик ответил всем, кто отправляет его в роддом.

Женя Кот говорит, что за последний год его отношения с Натальей стали еще крепче, еще гармоничнее. Они оба только убедились в том, что выбрали правильного партнера по жизни, поэтому даже во время войны готовы к родительства. Однако забеременеть не получается.

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Почему у Жени Кота до сих пор нет детей

Не получается быстро забеременеть. Мы работаем над этим. И по врачам разным ходили. Не надо думать, что это какая-нибудь ее проблема или моя проблема. Это наша проблема. Я так же переживаю,

– разъяснил Женя Кот.

Кстати, пара всерьез задумывается над усыновлением.

"Конечно, мы хотим сами все попробовать, но и понимаем ситуацию, которая сложилась до войны, особенно во время войны. Сколько детей осталось без родителей", – добавил звезда.

Евгений Кот с женой Натальей / Фото из инстаграма танцовщика