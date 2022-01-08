Заниматься гимнастикой Наталья Татаринцева стала совсем крохой, когда ей было 4. За 27 лет в спорте она достигла потрясающих успехов. Еще подростком девушка выступала в олимпийской сборной, и это был едва ли не самый сложный период ее жизни.

Читайте также Снова мамочка: модель Эшли Грэм родила двойню

На соревнования гимнастка ездила каждые три дня. Для нее, как и для каждой спортсменки, это бешеный стресс. Юношеские волнения и изнурительные тренировки повлияли на гормональный фон. Так, Наталья не может забеременеть несмотря на то, что самая большая ее мечта – стать мамой.

Сейчас эти отголоски моего спортивного прошлого. Это стрессы, это постоянный адреналин. Моя гормональная система однажды сказала: "Окей, мы пока подождем",

– призналась жена Евгения Кота.

Ради радости материнства гимнастка полностью пересмотрела свой график и много времени посвящает женскому здоровью. Однако он не давит на любимую, а поддерживает ее изо всех сил. Более того, Евгений Кот готов воспитать неродного ребенка.

"Он мне сказал: "Ты знаешь, мне все равно. Мы сделаем этого ребенка или сами, или иным путем. У нас все будет, я с тобой". Эти слова успокоили меня как женщину", – делится Наталья Татаринцева.

Евгений Кот с женой Натальей / Фото из инстаграма танцовщика

К слову, это не первое испытание в их браке. На "Танцах со звездами" Евгению Коту приписывали роман с Ксенией Мишиной. Они даже целовались в прямом эфире на глазах у многотысячной аудитории, но Наталья так уверена в муже, что даже не ревновала его к актрисе.