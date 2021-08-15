У Виталия Козловского умер отец

Украинский певец Виталий Козловский сообщил о тяжелой потере. В воскресенье, 15 августа, из жизни ушел его отец Виталий, которого звездный сын называл лучшим другом. Мужчине было 74 года.

О смерти отца 36-летний Виталий Козловский рассказал на личной странице в инстаграме. По словам артиста, он объявил о потере не ради того, чтобы ему сочувствовали фанаты и коллеги. Певец хочет, чтобы за душу покойного папы помолилось как можно больше людей.

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Текст публикации Виталия Козловского

"Дорогие друзья. У меня сегодня очень тяжелый день – ушел из жизни мой лучший папа в мире – Виталий Сергеевич Козловский. Пишу не для сочувствия, прошу вас помолиться за душу раба Божьего Виталия, или просто взглянуть на эти фотографии и мысленно пожелать душе моего папы вечного покоя", – написал певец.

, Виталий Козловский не стал раскрывать ни причину смерти, ни детали прощания с отцом. Ранее он не сообщал о его болезни или плохом самочувствии.

Певец опубликовал архивные кадры с папой. На одних он предстал маленьким на его руках, а на других позировал уже успешным артистом. Особенно щемящим показалось видео, снятое на праздновании 74-летия Виталия Козловского. В кругу близких он задувал свечу на торте.

Фото Виталия Козловского с отцом



Маленький Виталий Козловский с отцом / Фото из инстаграма певца



Маленький Виталий Козловский с родителями / Фото из инстаграма певца



Виталий Козловский с отцом / Фото из инстаграма певца



Виталий Козловский с отцом / Фото из инстаграма певца

Что известно об отце Виталии Козловском