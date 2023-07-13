Хожу под риском внезапной смерти, – Виктор Павлик шокировал своим состоянием здоровья

Екатерина Репяхова рассказала, что проблемы со здоровьем Виктора Павлика. На днях артист обследовал сердце и получил шокирующий диагноз. Теперь ему нужно делать операцию.

О состоянии здоровья певца рассказала его супруга Екатерина. Напомним, что Виктору Павлику уже 57 лет.

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По словам Репяховой, Павлик прошел обследование сердца и узнал шокирующую новость.

Хожу под риском внезапной смерти. Обретенная при жизни. Так врач сказал. Поэтому операция неизбежна,

– написал Виктор Павлик жене.



Виктор Павлик написал жене за обследование / Скриншот из инстаграммы Кати

Девушка добавила, что теперь артистку категорически нельзя посещать бани, хотя он делал это еженедельно.

Екатерина объяснила, что Виктор Павлик, как оказалось, родился с пороком сердца. "И сейчас с возрастом один из клапанов вышел из строя, не выполняет свою функцию, поэтому нужно ставить искусственный клапан. Операция запланирована на осень", – написала Репяхова.



Екатерина Репяхова высказалась о здоровье Павлика / Скриншот по ее инстаграмме

Екатерина все же добавила, что надеется на лучшее. "Все у него будет хорошо. И он еще переживет всех нас. И у нас еще будет дочь. Не верю в плохое", – написала Репяхова.

Напомним, что певец по-прежнему имел проблемы со здоровьем. В частности, недавно Виктор Павлик обратился к врачу. из-за сильной боли в руке. Как выяснилось, ему может потребоваться операция. Его жена показывала видео, что правую руку артист чуть приподнимает.

Кроме того, сейчас Катя Репяхова и Виктор Павлик активно лечат сына Михаила. Ему скоро исполнится два года, а он до сих пор не говорит. После обследования у невролога у него обнаружили задержку речи, а в центре слуха поставили диагноз – специфическое расстройство речевой артикуляции.