Украинское звездные супруги – Настя Каменских и Потап около недели отдыхают в Мексике. Все время они уделяют долгожданному отпуску, поэтому очень редко делятся совместными фото.

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Потап отрастил бороду в Мексике

На днях Потап и Настя Каменских поделились с поклонниками редкими фото с отдыха. Знаменитости позировали в повседневном наряде.

Певица позировала перед камерой в черных широких брюках и белом топе с декольте с черным гороховым принтом. Она дополнила образ сумкой и сдержанной прической.

Рэпер Потап предстал в бело-серых брюках с принтом и фиолетовой футболке. Также мужчина сменил имидж – отрастил бороду.



Настя Каменских и Потап / Фото из инстаграма звезды



Настя Каменских и Потап / Фото из инстаграма звезды

Правда, фаны не оценили новый внешний вид продюсера. Потапа раскритиковали в комментариях под фото:

"Рядом с такой красавицей мужчина должен быть ухоженным. Неужели трудно побриться?";

"Старик Хоттабыч";

"Старенький";

"Потап уже седой";

"На деда похож, пусть сбреет бороду";

"У меня такое впечатление, что Потапу уже лет 50";

"Леша, побрейся".

Отметим, что есть и положительные комментарии, где поклонники восхищаются парой: