Женщина была подругой сексуального преступника Джеффри Эпштайна, который совершил самоубийство в августе 2019 года. После многих лет судебной тяжбы суд Нью-Йорка признал Гислейн Максвелл виновной в секс-торговле несовершеннолетними.
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Гислейн Максвелл признали виновной в секс-торговле
В среду, 29 декабря, присяжные назвали британскую светскую львицу виновной в пяти из шести тяжких преступлений. Она вербовала, соблазняла и доставляла девушек Эпштайна, а затем участвовала в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
В период с 1994 по 2004 годы Максвелл отправила товарищу четырех девушек-подростков, которых он склонял к половым актам. Теперь ей грозит до 65 лет лишения свободы.
При чем здесь сын Елизаветы II – принц Эндрю
Средний сын Ее Величества является фигурантом секс-скандала с Джеффри Эпштайном. Ранее мужчины были хорошими друзьями, а одну из жертв финансиста – Вирджинию Джуффре – якобы вынудили к близости с принцем Эндрю.
- Из-за насилия 20-летней давности женщина даже подала в суд на сына королевы Елизаветы II. Он якобы трижды издевался над ней, когда ей не было 18 лет.
- Однако адвокаты королевской семьи быстро замяли расследование. Лондонская полиция заявила, что в этом деле предстоит разбираться властям США.