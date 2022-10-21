Эксучастник группы "Время и Стекло", участник группы MOЗGI Алексей Завгородний рассказал об этом в программе "Слава+Таня". Теперь Позитив больше не одинок.

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У меня есть девушка. Многие уже могут догадываться и знают об этом. Я думаю, что сейчас не время об этом говорить,

– прокомментировал Позитив.

По его словам, отношения между ним и избранницей зародились давно – еще до начала полномасштабной войны. Она также работает в сфере шоу-бизнеса, а перед тем, как начать встречаться, они долгое время просто дружили.

Что известно о личной жизни.

В апреле 2021 года Позитив расстался со своей женой Анной Андрийчук. Пара была вместе 15 лет, из которых 8 – в браке. Причиной их развода стали разные интересы, а также желание Анны иметь детей, но с мужем у нее этого не сложилось.

Сейчас Позитив завершает ремонт в своем доме , который когда-то приобрел. Сначала помехой обновления стал коронавирус, а затем война. Старается на всем экономить, ведь ценности существенно изменились.