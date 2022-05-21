У нас женщины самые лучшие, – Елена Зеленская оценила роль украинок в войне с Россией

Первая леди Украины Елена Зеленская оценила, какую роль в войне с Россией играют женщины. Она подчеркнула, что на украинок возлагается немало ответственности.

Жена президента Елена Зеленская дала интервью с мужем по случаю третьей годовщины инаугурации. В эфире национального телемарафона она оценила роль украинской женщины в войне с Россией.

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Елена Зеленская о роли женщины в войне

Первая леди подчеркнула, что всегда ценила женщин, а сейчас пределы их ответственности еще более широкие – они не только помогают волонтерам, воюют, но и работают, сохраняя экономику.

Сразу признаюсь, я всегда высоко ценила украинскую женщину. Я считаю, что у нас женщины самые лучшие, нас элементарно больше на 2 миллиона в стране. Да, женщины повсюду, и в ВСУ, и волонтеры, медики, учителя, все, кто работает. Больше работают женщины,

– сказала Елена Зеленская.

Жена президента добавила, что кроме всей работы, стоит не забывать и о детях: "На женщин так возлагают еще многое, что мы должны делать вне своей профессиональной деятельности – это дети. Мы все должны сейчас о них заботиться, каждого нужно кормить, с каждым учить уроки, это все тоже мы должны делать".

Елена Зеленская вспомнила, что до сих пор существует разница оплаты труда между мужчинами и женщинами. Она подчеркнула, что общество видит важность труда женщины сегодня и не забудет этого после победы.

Это уже будет не тема для дискуссии, а необходимость, потому что мы должны показать, что мы все вместе одержали эту победу.

– резюмировала первая леди.

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