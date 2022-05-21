Елена Зеленская рассказала, редактирует ли тексты мужчины. Президентские супруги дали интервью в прямом эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

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Редактирует Елена Зеленская выступления президента

Жена президента рассказала, что текстов Владимира настолько много, что она не смогла их редактировать просто физически.

Мне кажется, это мне не под силу было бы, потому что их работа достигла таких больших размеров. Я бы, может быть, и физически не успела все отредактировать. Мне в принципе уже не хочется этого делать. Кажется, что все лучше. Мы можем спорить по литературным вещам, мне иногда мало каких-то приемов, иногда многовато,

– заметила Елена.

"Можно было эту метафору здесь не использовать, слишком много примеров, можно было 3 поставить, а не 8. Очень долго, остановись. Но это уже постфактум просто обсуждаем то, что произошло. Я думаю, что у меня есть другие миссии, они с командой справляются очень хорошо", – добавила первая леди.

Напомним, еще до войны Александр Пикалов признавался, что Елена Зеленская продолжала работать над сценариями "Квартала 95". "У нас появилась цензура, откуда не ждали", – комментировал актер. Тем не менее он замечал, что первая леди появлялась редко, потому что у нее всегда мало времени.

Зеленская объяснила, как для мужчины пишут тексты. Сначала он высказывает свои мысли тезисно, а их уже собирает его команда в один спич: "Кто-то сел и написал все для президента – такого не бывает. В том и состоит, почему я не могу помочь, потому что это его мысли, не мои, я могла бы их как-нибудь оформить, но это у меня заняло бы больше времени, чем у его помощников".