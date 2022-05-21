Жена президента Елена Зеленская дала интервью с мужем по случаю третьей годовщины инаугурации. В эфире национального телемарафона она оценила роль украинской женщины в войне с Россией.
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Елена Зеленская о роли женщины в войне
Первая леди подчеркнула, что всегда ценила женщин, а сейчас пределы их ответственности еще более широкие – они не только помогают волонтерам, воюют, но и работают, сохраняя экономику.
Сразу признаюсь, я всегда высоко ценила украинскую женщину. Я считаю, что у нас женщины самые лучшие, нас элементарно больше на 2 миллиона в стране. Да, женщины повсюду, и в ВСУ, и волонтеры, медики, учителя, все, кто работает. Больше работают женщины,
– сказала Елена Зеленская.
Жена президента добавила, что кроме всей работы, стоит не забывать и о детях: "На женщин так возлагают еще многое, что мы должны делать вне своей профессиональной деятельности – это дети. Мы все должны сейчас о них заботиться, каждого нужно кормить, с каждым учить уроки, это все тоже мы должны делать".
Елена Зеленская вспомнила, что до сих пор существует разница оплаты труда между мужчинами и женщинами. Она подчеркнула, что общество видит важность труда женщины сегодня и не забудет этого после победы.
Это уже будет не тема для дискуссии, а необходимость, потому что мы должны показать, что мы все вместе одержали эту победу.
– резюмировала первая леди.
О чем также рассказывала Елена Зеленская
- Первая леди признавалась, что из-за войны ее семья, как и все в Украине, теперь разъединена: "Никто у меня мужа не отнимет, даже война. Да, он живет на работе, мы его почти не видим. 2,5 месяца мы вообще не виделись, общались только по телефону. Сейчас у нас было несколько возможностей увидеться".
- Жена президента рассказала, что больше не редактирует тексты мужа: "Мне кажется, уж это мне не по силам было бы, потому что их работа достигла таких больших размеров. Я бы, возможно, и физически не успела все отредактировать. Мне в принципе уже не хочется этого делать".