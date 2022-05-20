Президент постоянно находится вместе с командой, работает над тем, чтобы поскорее победить врага и жить в свободной стране. Елена Зеленская сейчас сотрудничает с иностранными коллегами и заботится о детях.

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Жизнь Елены и Владимира Зеленских до войны

Первая леди почти всегда сопровождала президента во время его рабочих поездок в другие страны. За три года президентства Владимира Зеленского Елена побывала вместе с ним на официальных встречах, праздничных мероприятиях. В то время, когда Зеленский на рабочих поездках решал важные политические вопросы, первая леди работала над культурной сферой.

Одним из главных направлений работы Елены до войны было внедрение украиноязычных аудиогид в мировых музеях, картинных галереях и других культурных местах. Благодаря этой деятельности Зеленской теперь во многих известных туристических местах можно послушать экскурсию по-украински.



До войны Зеленская работала над аудиогидами / Фото с инстаграмма первой леди

Также Елена Зеленская положила начало программе безбарьерности в Украине и работала над реформой питания в школах.



Зеленская и Клопотенко работали над реформой школьного питания/ Фото с инстаграмма первой леди

Утро 24 февраля изменило все

Еще 14 февраля президентские супруги поздравляли украинцев с Днем святого Валентина. Елена и Владимир отмечали, что остаются дома в Украине. Уже тогда шли разговоры о вероятном вторжении России, поэтому украинцам было важно видеть, что президент рядом и не оставит их в сложные времена.

Поздравления от Зеленских с Днем святого Валентина: смотрите видео онлайн

Но утро 24 февраля изменило все. Тогда Украина проснулась от звуков взрывов и новостей о полномасштабной войне, которую развязала Россия. Президент сразу собрался с командой на Банковой, а Елена Зеленская с детьми отправилась в безопасное место. Зеленский не скрывал, что его семья является мишенью номер два для Кремля, поэтому не сообщал, где находятся его жена и дети. Владимир делал все для того, чтобы уберечь родных.

Впервые во время войны первая леди появилась на публике 8 мая. Тогда она вместе с Джиллом Байденом встретилась с переселенцами в Ужгороде, а также посетила раненых военных.

Первый выход Елены Зеленской за время войны / Фото с инстаграмма первой леди

Елена Зеленская встретилась с ранеными воинами: смотрите видео онлайн

До этого супруга президента работала дистанционно. Она активно общалась с иностранными коллегами по вопросам принятия украинских беженцев, детей-сирот, а также онкобольных детей, нуждающихся в лечении за рубежом.

Елена и Владимир изменились. На их лицах уже не сияют улыбки. В глазах видна боль и грусть за то, что россияне делают с Украиной и ее народом. Никто из нас никогда не будет таким, как раньше.

Елена и Владимир Зеленские до войны / Фото с инстаграмма первой леди

Первая леди Украины во время войны / Фото с инстаграмма Зеленской

Третья годовщина инаугурации Зеленского пришлась на время войны. Войны, в которой каждый день украинцы борются за каждый сантиметр родной земли, которую точно не отдадут врагу. Владимир Зеленский с командой и ВСУ работают над тем, чтобы страна как можно скорее вернулась в мирную жизнь, а его жена оберегает детей и помогает украинцам, которые вынужденно покинули родные дома.