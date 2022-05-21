Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как изменились президентские супруги из-за войны. Об этом она рассказала в прямом эфире, сообщает 24 канал.

Важно Большое интервью супругов Зеленских на третью годовщину инаугурации: главные тезисы

Елена Зеленская об изменениях в семье на фоне войны

Супруга президента поделилась, что с началом войны практически никаких изменений как в ней, так и во Владимире, так и не произошло.

Я не могу сказать, что что-то изменилось с началом войны. Он как был надежным мужчиной и человеком, так он и остался. Его настройки не изменились, точка зрения не меняется. Семья, конечно, как и все украинские семьи сейчас разобщена. Но никто у меня мужа не отнимет, даже война,

– сказала Елена Зеленская.

"Да, он живет на работе, мы его почти не видим. 2,5 месяца мы вообще не виделись, общались только по телефону. Сейчас у нас было несколько возможностей увидеться. И я вам благодарна также за эту возможность, потому что мы сейчас проводим время вместе. Замечательная возможность попить вместе чаю", – поделилась первая леди. Президент Зеленский по этому поводу добавил: "Свидание в эфире".

Елена Зеленская отметила, что семья не изменилась из-за войны, кроме определенных традиций, которых теперь они не могут соблюдать.

Мы держимся, все хорошо, в нашей семье порядок. Не можем посидеть, поужинать всей семьей, поговорить обо всех делах. Но действительно ждем как и все, что можно будет объединиться снова, как и все семьи в Украине, которые разобщены сейчас, которые ждут своих родных близких и хотят снова быть вместе,

– сказала первая леди.

Заметим, в материале по ссылке журналисты 24 канала проанализировали, как изменилась семья Зеленских через три года после инаугурации и как на них повлияла война.