Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как изменились президентские супруги из-за войны. Об этом она рассказала в прямом эфире, сообщает 24 канал.
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Елена Зеленская об изменениях в семье на фоне войны
Супруга президента поделилась, что с началом войны практически никаких изменений как в ней, так и во Владимире, так и не произошло.
Я не могу сказать, что что-то изменилось с началом войны. Он как был надежным мужчиной и человеком, так он и остался. Его настройки не изменились, точка зрения не меняется. Семья, конечно, как и все украинские семьи сейчас разобщена. Но никто у меня мужа не отнимет, даже война,
– сказала Елена Зеленская.
"Да, он живет на работе, мы его почти не видим. 2,5 месяца мы вообще не виделись, общались только по телефону. Сейчас у нас было несколько возможностей увидеться. И я вам благодарна также за эту возможность, потому что мы сейчас проводим время вместе. Замечательная возможность попить вместе чаю", – поделилась первая леди. Президент Зеленский по этому поводу добавил: "Свидание в эфире".
Елена Зеленская отметила, что семья не изменилась из-за войны, кроме определенных традиций, которых теперь они не могут соблюдать.
Мы держимся, все хорошо, в нашей семье порядок. Не можем посидеть, поужинать всей семьей, поговорить обо всех делах. Но действительно ждем как и все, что можно будет объединиться снова, как и все семьи в Украине, которые разобщены сейчас, которые ждут своих родных близких и хотят снова быть вместе,
– сказала первая леди.