У нас разные ценности, – Екатерина Кухар призналась, почему не общается с первым мужем

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар в новом интервью призналась, что с экс-возлюбленным и отцом своего сына не общается, но с его родителями поддерживает отличные отношения.

Екатерина развелась с первым мужем еще до рождения сына Тимура. Тогда звезда была на седьмом месяце беременности. Сейчас Кухар не общается с бывшим.

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Екатерина Кухар о первом браке

Тимур общается с отцом, но не так часто, как хотел бы. Но звездная мама принимает то, что есть. Она бы с удовольствием общалась и решала все вопросы, советовалась с бывшим относительно сына. Но в один момент они оба поняли, что идут разными путями, не понимают друг друга, у них разные ценности.

Но с родителями экс-возлюбленного у Екатерины отличные отношения. Недавно Тимур и дочь балерины – Анастасия гостили у них.

С его мамой и папой я общаюсь очень хорошо. Даже мои дети недавно были у них на даче,

– рассказала Кухар.

Личная жизнь Екатерины Кухар