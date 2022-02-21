У нас разные ценности, – Екатерина Кухар призналась, почему не общается с первым мужем
Источник:"Светская жизнь"
Украинская прима-балерина Екатерина Кухар в новом интервью призналась, что с экс-возлюбленным и отцом своего сына не общается, но с его родителями поддерживает отличные отношения.
Екатерина развелась с первым мужем еще до рождения сына Тимура. Тогда звезда была на седьмом месяце беременности. Сейчас Кухар не общается с бывшим.
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Екатерина Кухар о первом браке
Тимур общается с отцом, но не так часто, как хотел бы. Но звездная мама принимает то, что есть. Она бы с удовольствием общалась и решала все вопросы, советовалась с бывшим относительно сына. Но в один момент они оба поняли, что идут разными путями, не понимают друг друга, у них разные ценности.
Но с родителями экс-возлюбленного у Екатерины отличные отношения. Недавно Тимур и дочь балерины – Анастасия гостили у них.
С его мамой и папой я общаюсь очень хорошо. Даже мои дети недавно были у них на даче,
– рассказала Кухар.
Личная жизнь Екатерины Кухар
- Екатерина Кухар рассталась с первым мужем, когда была на 7 месяце беременности. Тогда она ждала рождения сына Тимура.
- В 2006 году танцовщица познакомилась с артистом балета Александром Стояновым.
- После родов он постоянно был рядом с ней. Впоследствии между ними завязались романтические отношения и теперь Александр воспитывает Тимура как родного сына.
- Дуэт Кухар и Стоянов приобрел всемирную известность, поэтому до сих пор активно гастролирует в разных странах мира.
- У супругов есть общая дочь Анастасия.
- Семья часто путешествует, а в браке Екатерина и Александр продолжают сохранять романтику.