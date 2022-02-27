Одна из самых популярных моделей 90-х годов Хелена Кристенсен не осталась в стороне от событий, которые происходят в Украине. Российские наемники обстреливают жилые дома и воинские части уже четвертый день.

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Хелена Кристенсен уже давно завершила свою карьеру, впрочем иногда дефилирует по подиуму по приглашению знаменитых дизайнеров. Сейчас она занимается волонтерством и любимым делом – фотографированием.

Звезда рассказала в своем сообщении в инстаграме, что приезжала в Украину в 2017 году. Она с командой навещала пенсионеров, которые встречали ее с объятиями.

"В 2017 году я была в Украине с организацией по делам беженцев UNHCR. Я навещала пожилых людей и слушала их ужасные истории о предыдущем кризисе, некоторые из них были все еще без дома после многих лет перемещения. Многие здания были в руинах и заполнены следами минометных снарядов. Но все, кого я встречала, были прекрасными и приветливыми, они крепко обнимали нас. У меня разрывается сердце, когда понимаю, что они снова переживают это. Мои руки обнимают людей Украины", – отметила Хелена Кристенсен.

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Какие модели поддержали Украину

33-летняя шведская модель Эльза Хоск поддержала Украину. Она призвала всех обратить внимание на циничное вторжение России в наше государство.

Модель, актриса и победительница "Мисс Мира 2000" Приянка Чопра высказалась о войне России против Украины. Она поддержала народ Украины и попросила о помощи.

Супермодель Кендалл Дженнер выразила свои соболезнования относительно нападения российских войск на украинскую территорию.

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