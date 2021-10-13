Украинская певица и героиня "Холостячки" Злата Огневич захотела по-новому открыться для мужчин в новом выпуске романтического проекта. Она страстно станцевала на сцене в откровенном наряде. Ее выступление раскритиковали в сети, поэтому звезда решила ответить на хейт.

К слову Я не играл роль, – экс-участник "Холостячки" Васко прокомментировал вылет из шоу

Злата Огневич о критике ее танца

Исполнительница в первую очередь рассказала, что осознавала то, что с приходом на шоу может получить хейт в ответ. Она заметила, что проект "Холостячка" – не только искренний. Так как после 4 выпуска он обнажил "проблемы современного украинского общества".

Казалось бы, мой чувственный танец из 4 выпуска превратился в самый настоящий триггер, который показал огромное количество закомплексованных женщин,

– подчеркнула Злата Огневич.



Злата Огневич / Фото из инстаграма звезды

Знаменитость добавила, что такие девушки являются несчастливыми и неуверенными в себе. Они якобы просто показали свой страх перед проявлением женственности, женской силы и привлекательности.

"То, что мы себе запрещаем, другим тоже нельзя. Я хочу видеть больше уверенных в себе и счастливых женщин. Я хочу, милые девушки, чтобы вы познали себя настоящих и начали жить. Вы даже себе не представляете, насколько вы – крутые! Нужно просто отпустить себя! Отпустить свою внутреннюю девочку", – подытожила "Холостячка".



Злата Огневич / Фото из инстаграма звезды

Добавим, что зрителям и пользователям сети эротический танец Златы Огневич показался вульгарным, слишком откровенным. Они замечали, что такие образы она должна примерять только для одного. Тогда как самим мужчинам выступление "Холостячки" очень понравилось.

Текст публикации Златы Огневич

Поговорим?

Есть тема, которую хочу с Вами поднять.

Когда я решила найти любовь на проекте "Холостячка", я осознавала, что этим поступком открою дверь в дом своей души абсолютно всем желающим. Я выставлю на всеобщее обозрение свои эмоции, чувства, страхи, неудачи и победы.

Также знала, что с приходом на проект, я расскажу свой путь, в котором кто-то увидит повод для хейта, а кто-то – повод для мотивации. Тут хочу отметить: особенно меня веселят обзоры "Холостячки". Ой, девочки, ни в чем себе не отказывайте.

Кроме того, что проект "Холостячка" очень важный, искренний, экологичный – он еще обнажает проблемы современного украинского общества. Казалось бы, мой чувственный танец из 4 выпуска превратился в самый настоящий триггер, который показал огромное количество закомплексованных женщин.

Ваши страхи перед таким проявлением женственности, женской силы и привлекательности являются самыми настоящими комплексами. То, что мы себе запрещаем, другим тоже нельзя. Я хочу видеть больше уверенных в себе и счастливых женщин. Я хочу, милые девушки, чтобы Вы познали себя настоящих и начали жить.

Вы даже себе не представляете, насколько вы – крутые! Нужно просто отпустить себя! Отпустить свою внутреннюю девочку.