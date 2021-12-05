У меня наворачиваются слезы, – победитель "Холостячки" ответил на волну критики

Финал романтического проекта "Холостячка" спровоцировал немало негативных комментариев в сторону главной героини и победителя. После Златы Огневич Андрей Задворный также отреагировал на критику.

Победитель шоу "Холостячка" опубликовал сообщение, в котором высказался о людях, пишущих ему комментарии и сообщения. Он отметил, что за 3 месяца в течение проекта он открывался каждый раз больше и не боялся показать свои слабые стороны.

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Андрей Задворный ответил на хейт

Избранник Златы Огневич добавил, что на всю страну показал, как умеет дружить, ревновать и влюбляться. Он демонстрировал эмоции и трудные моменты.

Я впустил вас в свой дом, познакомил со своей дочкой, показал непростые отношения с отцом. Показал изнутри свое дело, свои увлечения. О неудачах и потерях, разочарованиях. Такой уровень доверия бывает только с друзьями,

– написал Андрей.

"Я читаю все ваши сообщения, многим отвечаю, поверьте, что вы делаете – это нереально ценно для меня, вы даже не представляете на сколько, вот сейчас я пишу и у меня наворачиваются слезы. Вы сильны, и в самом деле, вы очень классные", – поделился мужчина с поклонниками.

Андрей Задворный подчеркнул, что среди зрителей "Холостячки" были и те люди, которые не отнеслись к его поступкам с уважением. Однако, похоже, он не слишком переживает.

Есть те, кто вошел в мой дом, не сняв грязной обуви, заглянул в мою душу и перед выходом решил туда плюнуть. Вам хочу сказать – комментарии повышают вовлеченность,

– подытожил победитель шоу.



Публикация Андрея Задворного / Скриншот из инстаграма

, что в сети бурно реагировали на финальный выбор "Холостячки" Златы Огневич. Пользователи считают, что певица ошиблась с победителем, или же утверждают, что главные герои просто сыграли на камеру красивые чувства.

Текст публикации Андрея Задворного

За прошедшие три месяца я познакомился с вами, показал себя, свою жизнь, рассказал о сложных и интересных моментах моего прошлого. Не стеснялся показать вам свои слабые стороны и не пытался казаться лучше, чем есть на самом деле.

Я открылся вам, показал как дружу, конфликтую, влюбляюсь, ревную, злюсь. Я рассказывал вам обо всех переживаниях, о сложных моментах каждый день.

Я впустил вас в свой дом, познакомил со своей дочкой, показал непростые отношения с отцом. Показал изнутри свое дело, свои увлечения. О неудачах и потерях, разочарованиях. Такой уровень доверия бывает только с друзьями.

Я читаю все ваши сообщения, многим отвечаю, поверьте, что вы делаете – это нереально ценно для меня, вы даже не представляете на сколько, вот сейчас я пишу и у меня наворачиваются слезы. Вы сильны, и в самом деле, вы очень классные.

Есть те, кто вошел в мой дом, не сняв грязной обуви, заглянул в мою душу и перед выходом решил туда плюнуть. Вам хочу сказать – комментарии повышают вовлеченность.