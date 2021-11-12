У Адель были психологические проблемы после развода: "Я была опустошена и растеряна"

Британская певица Адель уже через неделю представит свой первый музыкальный альбом за многие годы. В нем она вместила всю свою боль после развода, а также эмоции касательно воспитания сына. В новой фотосессии для журнала Rolling Stone она подробнее рассказала о том, что ей пришлось пережить.

В новой фотосессии звезда позировала в домашних образах, параллельно рассказывая о своей жизни. По ее словам, она испытывала депрессию в течение нескольких недель, когда был разгар процесса ее развода с Саймоном Конекки.

К слову Адель призналась, что страдала от панических атак из-за развода



Адель в журнале Rolling Stone / Фото Theo Wenner

Трудно было пережить вопрос по поводу опеки над их 9-летним сыном Анджело и пока продолжались все судебные разбирательства у нее развилась тревожность.

Я была опустошена и растеряна,

– сказала она.

Чтобы избавиться от навязчивых мыслей, Адель начала много путешествовать, переехала из Лондона в Лос-Анджелес, перестала употреблять алкоголь, отказалась от глютена (как выяснилось, у нее была непереносимость) и занялась спортом.

"Я подумала, что если я смогу таким образом превратить свою силу и тело, то смогу сделать это со своими эмоциями, своим мозгом и своим внутренним состоянием", – отметила артистка.



Адель в журнале Rolling Stone / Фото Theo Wenner

Что касается личной жизни, то знаменитость уже оправилась от развода, который длился 2 года и официально завершился в 2021-м году. Сейчас она встречается с 39-летним спортивным агентом Ричем Полом, с которым поначалу не планировала афишировать отношения на публике и рассказывать что-то друзьям.

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Но потом она решила не скрывать от публики личную жизнь и выходить с избранником в свет. С бывшим мужем она осталась в хороших отношениях и называет его одним из своих лучших друзей. Саймон Конекки даже был на ее приватном концерте в Лос-Анджелесе несколько недель назад.