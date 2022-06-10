Ты маленький настоящий мужчина, – Елена Шоптенко впервые показала лицо 4-летнего сына

Хореографиня Елена Шоптенко редко публикует фотографии с сыном. По случаю четвертого дня рождения первенца Алексея танцовщица впервые показала его лицо.

Елена Шоптенко является одной из тех звезд, которые держат личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз. Хореографиня редко рассказывает о муже и сыне, однако в особый для семьи день сделала исключение.

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Елена Шоптенко впервые показала лицо сына

9 июня маленькому Алексею исполнилось 4 года. По этому случаю звездная мамочка сделала трогательное сообщение на личной странице в инстаграмме, за которой следят 288 тысяч пользователей сети. Елена позировала с первенцем на фоне живописной лужайки.

Шоптенко держала Алексея на руках, нежно прислонившись с ним носиками. На лицах мамы и сына сияли улыбки. Они оба искренне радовались этому прекрасному моменту. Это первое фото, на котором можно увидеть лицо мальчика. Раньше он позировал только спиной к камере.

Ты так повзрослел в 4 года! Объятия твои уже не детские, а такие заботливые и понимающие. Ты маленький настоящий мужчина! Так горжусь тобой! С днем рождения, мой милый сын! Мира тебе всегда, особенно в сердце!

– с любовью написала под фото Елена.



Елена Шоптенко с сыном / Фото из инстаграмма танцовщицы

В комментариях подписчики Шоптенко оставляют приветствие в адрес именинника и его мамочки. Среди звездных коллег Елены к поздравлениям присоединилась Илона Гвоздева: "Поздравляю. Желаю здоровья и пусть не перестает мечтать".

"С днем рождения сынишка! Пусть исполнятся все его мечты!"

"Поздравляем! Желаем Алексею быть мужественным, решительным и добрым!"

"Поздравляю! Счастливой судьбы!"

"Искренне поздравляем вашего сынишку с днем рождения! Желаем здоровья, счастья, исполнения самых заветных мечтаний, мирного неба!"

Напомним, недавно впервые показали лицо детей еще две звездные мамочки, являющиеся представительницами королевской семьи Великобритании: