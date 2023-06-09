Неожиданная коллаборация: группа TVORCHI выпустила мощный трек "Мрийники" в дуэте с The Hardkiss

TVORCHI, представлявшие Украину на Евровидении, удивили новой коллаборацией. Артисты выпустили трек "Мрийники" вместе с группой The Hardkiss. Украинцы уже выражают восхищение новой песней.

TVORCHI объяснили, что не так планировали представить совместную работу с The Hardkiss. На дату премьеры песни повлияло подрыв Каховской ГЭС, ведь всем точно было не до музыки.

К теме Речь не убивает, – интервью с Сергеем Танчинцем об украинизации, семье, творчестве и войне

TVORCHI и The Hardkiss выпустили общую песню

Артисты признались, что начали готовить этот трек еще в 2021 году.

Не так мы планировали ее представить еще неделю назад… Но, надеемся, что сегодня она подарит кому-то веру. Должны работать дальше и мечтать,

– заявили TVORCHI.

Юлия Санина из группы The Hardkiss тоже прокомментировала премьеру. Она подчеркнула, что украинцам нужно работать и мечтать.

"Мы мечтали и работали, поэтому сделали для вас особую премьеру, вышедшей сегодня. Она была запланирована очень давно, мы много над ней работали и сильно ее любим", – сказала она в сторону.



Юлия Санина о песне из TVORCHI / Скриншот с ее инстаграммы

Добавим, что клип артисты обещают выпустить чуть позже, его перенесли из-за затопления в результате подрыва Каховской ГЭС. Прослушать новую песню "Мрийники" можно на разных музыкальных платформах.

Реакция сети на новую песню

Украинцам понравилась новая песня. В комментариях они выразили свое восхищение общей коллаборацией звезд:

"Вот так неожиданная коллаборация".

"Так круто слышны любимые группы в одной песне. Песня прямо к муравьям…"

"Это космическая колоба, что-то уникально новое! Как я обожаю содержание ваших песен. Всегда четко в сердце".

"Какой классный саунд получился".

"Воу-воу, уже стоит на повторе! Поздравляю вас с классной колобой!"

"Вау! Какая приятная неожиданность!!"

"Ваууввв, я в восторге от этой коллаборации".

"Это невероятно!"

К слову, в начале мая группа The Hardkiss выпустил трек Festival на английском языке и клип на него, где Юлия Санина предстала на фоне Киева. В песне лидер группы просит Бога превратить бомбы в фейерверки.