В твидовом жакете и кожаных брюках: необычный образ королевы Летиции на встрече в Мадриде
Испанская королева Летиция прибыла в Музей естествознания в Мадриде. Она появилась на публике в кожаных брюках и твидовом жакете.
Королева Испании побывала на очередной деловой встрече 8 февраля, сообщает 24 канал. Она встретилась с женщинами-учеными в Музее естествознания, что в Мадриде.
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Образ Летиции
Ее Величество предстала перед публикой в оригинальном образе. Она примерила красный джемпер, на который надела твидовый жакет сиреневого цвета.
Изюминкой look испанской королевы стали ее любимые черные кожаные брюки-кюлоты Uterqüe. Их она надевала уже несколько раз на различные мероприятия. Да, Летиция часто повторяется в образах, ведь пропагандирует разумное потребление.
Королева Летиция соединила наряды с черными туфлями на высоком каблуке и красным клатчем. Лаконичные серьги-камушки довершили аутфит. Ее Величество распустила волосы и подчеркнула черты лица макияжем.
Летиция на встрече / Фото Getty Images
Предыдущие образы королевы
- Летиция посетила форум в Мадриде в черном платье и стильном кожаном жакете.
- Для деловой встречи Летиция предстала в лаконичном образе – классических темных брюках, кофточке и жакете.
- Во время визита в Австрию испанская королева предстала в черном наряде и эффектном шарфе.