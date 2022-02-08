В твидовом жакете и кожаных брюках: необычный образ королевы Летиции на встрече в Мадриде

Испанская королева Летиция прибыла в Музей естествознания в Мадриде. Она появилась на публике в кожаных брюках и твидовом жакете.

Королева Испании побывала на очередной деловой встрече 8 февраля, сообщает 24 канал. Она встретилась с женщинами-учеными в Музее естествознания, что в Мадриде.

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Образ Летиции

Ее Величество предстала перед публикой в оригинальном образе. Она примерила красный джемпер, на который надела твидовый жакет сиреневого цвета.

Изюминкой look испанской королевы стали ее любимые черные кожаные брюки-кюлоты Uterqüe. Их она надевала уже несколько раз на различные мероприятия. Да, Летиция часто повторяется в образах, ведь пропагандирует разумное потребление.

Королева Летиция соединила наряды с черными туфлями на высоком каблуке и красным клатчем. Лаконичные серьги-камушки довершили аутфит. Ее Величество распустила волосы и подчеркнула черты лица макияжем.



Летиция на встрече / Фото Getty Images

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