Тур Ани Лорак вызвал волну протеста в Германии

В Германии запланированы митинги против тура певицы Ани Лорак, которую в Украине считают предательницей из-за ее выступлений в россии и отсутствия осуждения захватнической и убийственной войны путина против Украины.

Митинг против концерта Ани Лорак в Гамбурге

К акции присоединятся проживающие в Германии украинцы и немецкие активисты, которые поддерживают Украину в ее борьбе против российского вторжения. Митинг состоится 17 сентября в Гамбурге.

В туре Германией и Чехией: предательница Ани Лорак назвала себя самой титулованной певицей Украины

Цель мероприятия – показать немецким гражданам разрушения и жестокие убийства, нанесенные россией украинскому государству. Активисты также ставят своей целью остановить агентов влияния москвы, действующих под масками, в том числе и на культурном фронте. Украинская диаспора также стремится напоминать европейцам о том, что война в Украине не закончилась, от российских ракет и снарядов продолжают гибнуть люди и что война будет продолжаться до победы украинцев.

Отпор пророссийским акциям протеста

Акция протеста станет ответом на пророссийские и антиукраинские митинги в Европе, которые пытаются подтолкнуть европейские элиты к соглашению с кремлем и умалчивают ответственность режима путина за десятки тысяч смертей в его жестокой войне.

Людей также возмущает, что в Гамбург приезжает певица Ани Лорак, которая при этом называет себя самой титулованной певицей Украины. Ани Лорак с начала полномасштабной войны РФ против Украины оставалась на российской территории, выступала в стране-агрессорке и не осудила военные преступления россиян.



Ани Лорак продолжает собирать "кровавые рубли" на концертах / Фото со фан-страницы инстаграмма

Молчанка певицы о войне россии против Украины

Украинская певица Ани Лорак, живущая и выступающая в россии, появлялась на телевидении страны-агрессора после начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Звезда еще не осудила российское вторжение и убийства мирных людей в родной стране.

Лишь на шестой день войны и после шквала критики в свой адрес со стороны звезд украинского шоубизнеса Ани Лорак призвала остановить войну, но в своей публикации не упомянула, кто ее начал, чьи войска вторглись в Украину и кто стреляет ракетами по мирным украинским городам.

Артистка, имеющая немало российских поклонников, решила молчать о войне, умалчивала геноцид украинского народа. Она внезапно исчезла из виду общественности после начала полномасштабной войны и отменила концерты.

Какова истинная цель концертов Лорак в Европе?

Ани Лорак только сейчас решила возобновить свою концертную деятельность. Выступать Каролина планирует не в Пензе, Костроме или Саратове, а в Чехии и Германии. Она приняла решение приехать с туром в Европу.

Впрочем, украинцы задают себе вопрос – какова же настоящая цель пророссийской певицы? Почему же она выбрала именно Европу и почему сейчас? Или коммерческая выгода от концертов – это действительно главная цель певицы?

Именно сейчас после поражений на поле боя в Украине российские власти пытаются надавить на европейских лидеров и склонить настроения европейской общественности к соглашению с москвой. Ани Лорак, как украинка, может стать удобным инструментом о распространении месседжа о "мире любой ценой", конечно, забыв о военных преступлениях россии.

Важно "До свидания, Ани Лорак": что звезды говорят о предательнице

Напомним, что после 24 февраля она опубликовала лишь одно лаконичное сообщение о войне, где намекнула на мир между Украиной и россией. После этого Лорак ни разу не выступила против войны, а свою страницу в инстаграмме удалила. В июне она уже появилась на РосТВ, а впоследствии совершила первый публичный выход – побывала на вечеринке по случаю дня рождения сына Филиппа Киркорова. Она сидела за столом вместе с женой Пескова и другими сторонниками Путина, поддерживающими войну.