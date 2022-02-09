С тростью принца Филиппа: королева Елизавета II вышла в свет

Королева Елизавета II за день до 70-летия по случаю правления устроила прием в Сандрингеме. Ее Величество предстало перед гостями в красивом платье и с тростью любимого.

Королева отметила одну из самых важных дат в истории британской монархии. На торжественном приеме она очаровала собравшихся невероятно нежным и элегантным образом.

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Королева вышла в свет с тростью принца Филиппа

На снимках Ее Величество изображено в элегантном платье нежно-голубого цвета. Главным дополнением ее образа стала трость, с которой раньше в свет выходил ее любимый – принц Филипп.

Елизавета II предстала перед публикой с тростью с резной ручкой из рога. Это любимая трость герцога Эдинбургского, которой он постоянно пользовался во время управления имением Сандрингем. Ее Величество не забыло любимого, ее чувства до сих пор живы, поэтому часто она дополняет свои аутфиты украшениями, которые он подарил, а на этот раз выбрала трость.

Королева Елизавета II с тростью принца Филиппа / Фото Getty Images

Смерть принца Филиппа