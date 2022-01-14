Три комнаты, вид на море и телескоп: Ирина Билык впервые показала роскошную квартиру в Одессе

Певица Ирина Билык живет в элитном коттеджном городке под Киевом. Однако у звезды есть недвижимость в Одессе. Она впервые показала свою трехкомнатную квартиру с видом на море.

Как и весь звездный бомонд украинского шоу-биза, Ирина Билык перебралась из шумной столицы за город. Она поселилась в коттедже "козырная карта", что в 15 километрах от Киева, но квартиру певица тоже имеет. Одна из них расположена на берегу Черного моря, в Одессе.

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Как выглядит квартира Ирины Билык в Одессе

Квартирка небольшая, но очень комфортная. И самое главное то, что она расположена в Одессе. Пляж, чайки – это лучшее, что может быть в моей жизни после концертов,

– поделилась Ирина Билык.

В апартаментах звезды три комнаты – спальня, кухня-студия и гостиная с балконом. Она выполнена в бежевых тонах и не загромождена мебелью. В одесской квартире Билык светло и просторно. В ней много фото самой певицы и ее сыновей, картин, статуэток и других безделушек. Однако главная гордость певицы – телескоп.

"Иногда корабли проплывают, где шумные компании гуляют, то можно рассмотреть, кто в каком купальнике", – шутит Ирина Билык.

На балконе с роскошным видом на Черное море и яхты артистка загорает в купальнике. "Иногда соседи проплывают и звонят: "Ира, мы тебя видим". Тогда я делаю так: "Мальчики, салют".

Квартира Ирины Билык в Одессе / Скриншот из видео

Квартира Ирины Билык в Одессе / Скриншот из видео