Три комнаты, вид на море и телескоп: Ирина Билык впервые показала роскошную квартиру в Одессе
Источник:"Мій секрет"
Певица Ирина Билык живет в элитном коттеджном городке под Киевом. Однако у звезды есть недвижимость в Одессе. Она впервые показала свою трехкомнатную квартиру с видом на море.
Как и весь звездный бомонд украинского шоу-биза, Ирина Билык перебралась из шумной столицы за город. Она поселилась в коттедже "козырная карта", что в 15 километрах от Киева, но квартиру певица тоже имеет. Одна из них расположена на берегу Черного моря, в Одессе.
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Как выглядит квартира Ирины Билык в Одессе
Квартирка небольшая, но очень комфортная. И самое главное то, что она расположена в Одессе. Пляж, чайки – это лучшее, что может быть в моей жизни после концертов,
– поделилась Ирина Билык.
В апартаментах звезды три комнаты – спальня, кухня-студия и гостиная с балконом. Она выполнена в бежевых тонах и не загромождена мебелью. В одесской квартире Билык светло и просторно. В ней много фото самой певицы и ее сыновей, картин, статуэток и других безделушек. Однако главная гордость певицы – телескоп.
"Иногда корабли проплывают, где шумные компании гуляют, то можно рассмотреть, кто в каком купальнике", – шутит Ирина Билык.
На балконе с роскошным видом на Черное море и яхты артистка загорает в купальнике. "Иногда соседи проплывают и звонят: "Ира, мы тебя видим". Тогда я делаю так: "Мальчики, салют".
Квартира Ирины Билык в Одессе / Скриншот из видео
Квартира Ирины Билык в Одессе / Скриншот из видео
Квартира Ирины Билык в Одессе / Скриншот из видео
Квартира Ирины Билык в Одессе / Скриншот из видео
Квартира Ирины Билык в Одессе / Скриншот из видео
Квартира Ирины Билык в Одессе, вид с балкона / Скриншот из видеоЗаметим, в коттеджном городке под Киевом у Ирины Билык одноэтажный особняк, который напоминает американское бунгало, и участок, над котором работают ландшафтные дизайнеры. Соседи певицы – друг Гарик Кричевский, депутат Михаил Радуцкий, художница Евгения Гапчинская.
Где живут украинские звезды
- Настя Каменских и Потап живут в двухэтажном доме с бассейном, который расположен в селе Романков под Киевом. По соседству с ними живут звездные кумы Юрий Горбунов и Катя Осадчая.
- Хореограф Влад Яма купил дом в стиле лофт, но остался жить в квартире в Киеве. Туда семья приезжает как на дачу.
- Певица Светлана Тарабарова приобрела дом в кредит. Он светлый, одноэтажный, с кухней-студией и огромной детской комнатой.
- Недавно на загородный дом насобирали Лилия Ребрик и Андрей Дикий. Это была их самая большая мечта. Сейчас у пары "есть лишь коробка, в которой надо все довести до ума".