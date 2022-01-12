Ирина Билык рассталась с режиссером Асланом Ахмадовым. Однако у пары остался общий сын, поэтому между ними дружеские отношения. Школьник Табриз очень похож на своего папочку.

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Ирина Билык показала новое видео сына

Артистка ведет инстаграм-страницу сына. Пока Табриз маленький, то его мамочка делится контентом с более чем 14-тысячной аудиторией подписчиков. На днях она распространила видео, на котором Табриз показывает язык, как это сделал Альберт Эйнштейн на известной фотографии.

"Я похож на Эйнштейна?", – подписала ролик Ирина от имени сына.



Подписчики Табриза достаточно активны. Им нравится контент звездного сына, поэтому оставляют много комментариев.