В конце 2021 года супруги отметили "розовую" свадьбу. У пары есть маленькая традиция – на годовщину они дарят друг другу хорошую обувь. Так случилось и в этот раз.

Смотрите также Лилия Ребрик с семьей отдыхает в Черновцах: яркие фото

Также договорились сделать презенты в розовом цвете. Лилия поделилась, что кроме обуви всегда дарят что-то, что соответствует названию свадьбы: "На чугунную – сковородку и другие кухонные принадлежности, на "жестяную" – футболки с надписью "Жесть". А в этом году мы еще и подарили друг другу дом мечты".

Лилия Ребрик и Андрей Дикий приобрели дом

Несколько лет назад Лилия и Андрей построили дачу за городом, где живут с самого начала карантина. Вокруг лес, свежий воздух, поэтому семья не спешит возвращаться в шумный Киев. Более того, теперь супруги приобрели загородный дом. Ребрик подчеркивает, что люди никогда не должны останавливаться, даже когда им кажется, что все имеют, нужно постоянно повышать планку.

Это заставляет быть в тонусе. Надеюсь, мы переедем в свой дом раньше, чем через 5 лет (смеется). Хотя работы очень много: есть только коробка, в которой нужно все довести до ума,

– рассказала Ребрик.

Напомним, Лилия и Андрей воспитывают двух дочерей – Диану и Полину. Также у них есть домашний питомец, которого подарила Настя Каменских. Старшая дочь Диана уже получила первые роли в кино, снялась в нескольких фильмах. Семья обожает вместе проводить время, между родителями и детьми дружеские отношения.