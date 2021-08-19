В третий раз мамочка: Екатерина Осадчая родила ребенка

19 августа 2021 , 13:50
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Источник:

инстаграм Кати Осадчей

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая 19 августа 2021 года стала мамой. У звезды и ее мужа Юрия Горбунова родился сын. Многодетная мама вне себя от счастья и уже поделилась первыми трогательными фото с малышом.

Малыш известной телепары Кати Осадчей и Юрия Горбунова появился на свет в одном из столичных родильных отделений "Isida" в 5 часов утра. О рождении сына новоиспеченная мамочка оповестила на своей страничке в инстаграме.

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Привет, наша новая вселенная! Я мама троих сыновей. Юрий Горбунов, спасибо тебе за то, что каждую минуту был рядом, у нас получаются хорошие ребята,
 –  написала в сети счастливая мамочка и опубликовала нежное черно-белое фото с рукой новорожденного малыша.


Катя Осадчая стала мамой в третий раз / Фото из инстаграма ведущей

Эмоциями от рождения своего второго сына поделился папаша Юрий Горбунов.

"Сегодня, 19 августа в 5:05 утра в нашей семье произошло счастливое, долгожданное событие – у нас родился еще один сынишка!! Горжусь тобой, наша мамочка!! Люблю тебя! Мы бесконечно счастливы!!! Какое это невероятное ощущение перерезать пуповину и видеть, как появляется на свет твой ребенок!! Спасибо тебе за это!!" –  поделился щемящими деталями звездный отец.


Юрий Горбунов показал ножку сына / Фото из инстаграма ведущего


Детали рождения сына Осадчей и Горбунова / Фото из инстаграма Горбунова


Счастливый отец Юрий Горбунов в роддоме / Фото из инстаграма ведущего

Реакция сети

На радостную весть в сети уже отреагировали ближайшие друзья и коллеги звезд, а также верные поклонники:

  • "Ааа, поздравляю! Как круто!", –  Джамала;
  • "Поздравляем!";
  • "Поздравляю вашу семью!";
  • "Приветствую вас! Пусть растет здоровым и счастливым человеком";
  • "Поздравляю многодетную мамочку трех сыночков. Пусть будут все счастливы";
  • "Поздравляю. Пусть растет здоровенький и счастливый. Пусть Ангел-Хранитель всегда будет рядом";
  • "Поздравляю с появлением нового ангелочка".

Что известно о третьей беременности Кати Осадчей

  • Слухи о беременности Екатерины Осадчей начали появляться еще в середине весны, однако звезда не спешила рассказывать о ней.
  • Радостную новость о пополнении в семье телеведущая сообщила в начале мая.
  • Как известно, этот малыш второй общий ребенок Осадчей и Горбунова. Первенца пары зовут Иван. Также у Екатерины есть 18-летний сын Илья от первого брака.
Автор: Андріана Будиш