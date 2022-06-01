Тот же Quest Pistols: оригинальный состав группы поедет в благотворительный тур в поддержку Украины

Оригинальный состав группы Quest Pistols снова объединилсь, чтобы собрать средства в поддержку Украины. Летом коллектив выступит в нескольких городах Европы.

Сейчас каждый пробует приблизить победу. Артисты во время войны выступают на благотворительных концертах, рассказывают об ужасах, происходящих в Украине, всему миру. Участники популярного коллектива Quest Pistols решили снова объединиться, чтобы помочь родной стране.

Важно Боль и отчаяние Украины: "ДахаБраха" на концерте показало видео разрушенных Бородянки и Мариуполя

Об этом сообщил один из музыкантов – Антон Савлепов. Артист родом из Харьковщины, которую беспощадно обстреливают оккупанты. Антон заявил, что оригинальный состав Quest Pistols возобновляет группу и отправляется в благотворительный тур по Европе.

Все средства от продажи билетов будут направлены на помощь Украине через гуманитарные организации и фонды.

Погружайся в теплую ностальгию и делай свой вклад в помощь!

– призвал Антон жителей и гостей Европы.

Концерты пройдут в таких городах:

9 июля – Варшава (Польша);

12 июля – Вильнюс (Литва);

14 июля – Таллин (Эстония);

15 июля – Рига (Латвия);

17 июля – Прага (Чехия);

19 июля – Берлин (Германия).



Quest Pistols едет в благотворительный тур / Фото из инстаграмма Антона Савлепова

Коллектив присоединился к числу тех звезд, которые собирают средства в поддержку Украины: