Тоска по тебе невероятная, – Тоня Матвиенко поздравила Мирзояна с днем рождения

Украинская певица Тоня Матвиенко поздравила мужа Арсена Мирзояна с днем рождения. Она призналась, что скучает по мужу.

20 мая украинский артист Арсен Мирзоян отмечает день рождения. Он получает приветствие от друзей и коллег. В социальных сетях его приветствовала и жена Тоня Матвиенко.

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Тоня Матвиенко поздравила мужа

Исполнительница Тоня Матвиенко опубликовала фото Арсена Мирзояна и призналась, что очень скучает по мужу.

C Днем рождения! Живи, люби, пиши… страшная разлука, тоска по тебе невероятная… я тебя так сильно люблю, мое солнышко. Все будет "победа", все будем "мы",

– написала певица.



Арсен Мирзоян / Фото из инстаграма Тони Матвиенко

К поздравлениям Арсена Мирзояна присоединились и его поклонники:

"C Днем рождения";

"Мои поздравления";

"Приветствую вас! Всего вам лучшего";

"С днем рождения! Мира, здоровья и новых побед";

"Мир, покой, добра! Победы нам всем";

"Приветствую с именинником! Крепкого здоровья и любви навеки";

"С днем рождения. Усилия, здоровья, творческих достижений. Многое и благие лета".

, недавно свой день рождения праздновал Потап. Настя Каменских тогда опубликовала фото мужчины и поздравила его : "Я всегда мечтала о мужчине, с которым не будет страшно, с которым будет безопасно, а главное – весело. Который окутает своим теплом и любовью. Ты невероятный и очень добрый человек. Я благодарна Вселенной за тебя. Спасибо за творчество, за вдохновение, за светлый и положительный вайб. Люблю тебя, мой мишка".

Напомним, Тоня Матвиенко на второй день войны, 25 февраля, уехала из Украины и приехала в Португалию вместе с дочками. Она остановилась у своей кумовья. Там Тоня Матвиенко отметила свой день рождения.

Но 6 мая Тоня Матвиенко с Ульяной и Ниной приехала из Португалии в город Магдебург. На вокзале их ждала звездная бабушка, прибывшая в Германию из Украины. Нина Митрофановна так загрустила за семьей, что не сдержала слез на перроне.