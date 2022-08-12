Тоня Матвиенко в новой песне "Жива вода" рассказала о кризисе в отношениях

Певица Тоня Матвиенко вернулась к любимому в Украине. Теперь она спела о кризисе в отношениях в новом треке "Жива вода".

Артистка призналась, что это автобиографическая история, но она знакома многим украинцам. Война развела многие семьи, не всем удается пройти те испытания, которые она подготовила. Но нужно помнить, что в отношениях всегда бывают сложные моменты, которые нужно преодолеть.

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Почему Матвиенко поет о кризисе в отношениях, вернувшись к Мирзояну

Семью Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна тоже разъединила война. Артистка с дочерью жила в Великобритании, теперь на несколько недель приехала в Украину, пока у Нины не началась учеба. Сейчас семья воссоединилась, но сложные моменты бывают в разных ситуациях.

Любить как жизнь и забыть разочарование – это, пожалуй, самый главный месседж в песне. В отношениях всегда случаются расстройства, но это не повод их завершать. Следует обнулиться и начать все с чистого листа,

– подчеркнула Матвиенко.

Тоня Матвиенко – "Жива вода": смотрите видео онлайн

Музыку и слова "Живої води" написала певица LAMA. К записи бандурных партий присоединился музыкант Иван Ткаленко, с которым Тоня работает уже долгое время. Сейчас Иван вместе с супругой защищает Украину в восточных областях.

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Арсен Мирзоян рассказывал, что плохо переживает разлуку с любимой

Недавно мы общались с Арсеном Мирзояном. В разговоре он признался, что плохо переживает разлуку с женой. За 5 месяцев войны они виделись всего дважды. Артист мечтал, чтобы дочь и любимая приехали к нему в Киев. Полный разговор с Мирзояном читайте и смотрите по ссылке.