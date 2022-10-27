Снова вместе: Тоня Матвиенко встретилась с Мирзояном в Польше – семейные фото

Тоня Матвиенко с младшей дочерью Ниной живет в Великобритании, тогда как старшая Ульяна и Арсен Мирзоян остались в Украине. Звездная семья объединилась в Польше, куда певец приехал после концерта в Нидерландах.

Муж Тони Матвиенко Арсен Мирзоян время от времени выезжает из Украины за машинами на фронт и на благотворительные концерты в поддержку ВСУ. После выступления в Амстердаме 23 октября он встретился с семьей в Кракове.

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Тоня Матвиенко встретилась с Мирзояном и дочерью в Польше

Я так ждала вас всех увидеть. Снова вместе,

– прокомментировала Тоня Матвиенко.

В Кракове звездная семья устроила прогулку по набережной и покаталась на колесе осмотра. Интересно, что певица впервые за долгое время встретилась не только с мужем Арсеном Мирзояном, но и с 23-летней дочерью Ульяной. В интервью 24 каналу Матвиенко рассказывала, что первые два-три месяца полномасштабной войны девушка жила в Берлине, а затем вернулась в Украину и нашла работу в Киеве.

Тоня Матвиенко с Мирзояном и дочками в Польше / Фото с инстаграм-сторис певицы

Тоня Матвиенко с Арсеном Мирзояном в Польше / Фото из инстаграм-сторис певицы