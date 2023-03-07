Тоня Матвиенко вернулась в Украину из Британии: куда она сразу отвела дочь

С марта прошлого года Тоня Матвиенко жила за границей – то в Португалии в кумы, то в Великобритании. Там она была оформлена как беженка и получала социальную помощь. Однако певица отказалась от выплат и вернулась в Украину.

Тоня Матвиенко никогда не скрывала, что за границей ей тяжело. В интервью 24 каналу артистка объясняла, что остановилась в Великобритании, потому что немного знает язык и получает там помощь, на которую "выживает" без работы. Похоже, ее терпение лопнуло, и уже несколько дней она в Киеве с 7-летней дочерью Ниной. Говорит, что приехала с концами.

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Тоня Матвиенко прокомментировала возвращение в Украину

За всю свою жизнь никогда не представляла, что придется жить за границей. Невероятно трудно быть оторванной от семьи, дома, друзей. Последний год я чувствовала себя птичкой в клетке. 3 марта птичка выпорхнула и не знает, на какую ветку садиться – огромная куча дел,

– поделилась Тоня Матвиенко. Она щемяще добавила, что всего за три дня в родном Киеве "заполнила эмоциональный вакуум, образовавшийся в душе за время пребывания на чужбине". Тоня Матвиенко вернулась в Украину / Фото с инстаграма певицы Правда, в Великобританию Тоня Матвиенко скоро вернется, чтобы 12 марта выступить в Лондоне в рамках благотворительного концерта Sound of Ukraine, где будут также группа KAZKA и другие украинские артисты. в Великобританию Тоня Матвиенко скоро вернется, чтобы 12 марта выступить в Лондоне в рамках благотворительного концерта Sound of Ukraine, где будут также группа KAZKA и другие украинские артисты. Интересно, что артистка уже успела отвести дочь Нину в школу. В первый класс она пошла в Великобритании, но очень "хотела в школу, где говорят по-украински". Как комментировала Матвиенко, девочка не знала английского языка, но "дети очень хорошо относились к ней, помогали", потому что знали, что она из Украины.

"Нина впервые в украинской школе", – подписала певица фото улыбающейся дочери.

Дочь Тони Матвиенко в украинской школе / Фото из инстаграм-сторис певицы