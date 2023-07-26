Иду к Поплавскому, – Тоня Матвиенко призналась, на какую работу пошла из-за безденежья

Певица Тоня Матвиенко во время войны практически не зарабатывает. Она решила, что пора реализовываться, поэтому устроилась преподавательницей.

Украинская певица Тоня Матвиенко в интервью Славе Демину рассказала, что имеет два высших образования и знается не только в музыке. Но во время войны она совсем не зарабатывает, поэтому решила устроиться на новую работу.

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Тоня Матвиенко рассказала о новой работе

Артистка призналась, что будет работать преподавателем вокала в Киевском национальном университете культуры и искусств. Ей еще неизвестно, сколько она будет зарабатывать на должности.

Я сейчас устроилась на работу, иду преподавательницей к Поплавскому. Вокал буду преподавать. Он ждал меня. Очень переживаю, что будет дальше в Украине. И с финансами это связано зарплатой. С первого сентября выхожу,

– поделилась Тоня Матвиенко.

, 21 апреля этого года исполнилось 30 лет, как Михаил Поплавский руководит Университетом культуры. Правда, тогда он объявил, что уходит с должности ректора. Впрочем, он остается в университете как председатель Ученого совета. В этом году Поплавский попал в скандал

через сексизм и оскорбления в сторону студентов.

Певица поделилась, что не ожидает особой зарплаты, ведь она будет зависеть от многих факторов. Она призналась, что была довольна своими финансами до вторжения – тогда стабильно зарабатывала 2 – 3 тысяч долларов в месяц.

"До войны я была очень счастлива, довольна певица. Стабильно было где-то две – три тысячи долларов. Сейчас вообще не зарабатываю. Сейчас Арсен зарабатывает и я живу у мамы. Кто может, все и скидываемся. Вот и приняла решение. Что я сижу? Нужно действовать дальше, подумала, что могу делать. Я очень люблю детей, молодежь, общение. Хочу себя реализовывать".

Интервью с Тоней Матвиенко: смотрите видео онлайн