Сейчас себе не нравлюсь, – Тоня Матвиенко пожаловалась, что набрала вес в Британии

Певица Тоня Матвиенко призналась, что сейчас себе не нравится – все из-за килограммов, которые набрала в Британии. Она поделилась, что еще не смогла принять себя такой, как есть.

Украинская певица Тоня Матвиенко откровенно рассказала о своих комплексах. Она призналась, что хочет похудеть на 8 килограмм.

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Тоня Матвиенко о комплексах и уколах красоты

По словам артистки, она "сильно набрала" за последний год, особенно во время жизни в Британии. Сначала ей было безразлично, но сейчас звезда работает над собой.

Я сейчас себе не нравлюсь, потому что я набрала вес. Но я для этого что-то делаю. Сначала мне было все равно. Потому что война и все на свете. Я ничего не делала. Я хожу только на массаж к косметологу, уже лет 10,

– поделилась Матвиенко.

Певица ответила, что делала уколы красоты – но не в губы, а в лоб. "Потому что в какой-то момент увидела, что уже такая злая ходила. Мне на пол года хватает".

Тоня Матвиенко призналась, что не проработала комплексы. "Любить и воспринимать себя такой, как я есть. Я всю жизнь себе не нравилась, сомневалась, какие-то комплексы. Хотя тогда была такая худенькая, молоденькая, такая хорошенькая… вот просто наслаждаться жизнью надо. В какой-то момент остановиться и сказать, – я классная, я красивая".

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Какие звезды признавались, что набрали вес