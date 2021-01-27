Нина Матвиенко отдыхает в Египте с 5-летней внучкой: милые фото
Народная артистка Украины Нина Матвиенко вместе с семьей отдыхает в Египте. Дочь певицы Антонина показала, как 73-летняя мама играет в море с 5-летней внучкой Ниной.
Источник: инстаграм Тони Матвиенко
В кадре народная любимица появилась в купальнике и восхитила молодостью и цветущим видом.
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Нина Матвиенко отдыхает в Египте с семьей
На зимние каникулы звездная семья отправилась на отдых в город Марса-Алам и остановилась в 5-звездочном отеле на побережье Красного моря. Компанию Нине Матвиенко составила дочь Антонина с семьей – мужем Арсеном Мирзояном и дочерьми Ульяной и Ниной. На курорте семья уже больше двух недель, поэтому вполне успела насладиться морем и солнцем.
Нина Матвиенко с семьей в Египте / Фото Instagram / @tonya_matvienko
Фото Нины Матвиенко с внучкой
По случаю именин артистка Тоня Матвиенко опубликовала милые фото мамы и младшей дочери. На фотографиях 5-летняя девочка, которая на днях отпраздновала день рождения, позировала в голубых нарукавниках и светло-розовой кепке, собрав волосы в хвост. Вместе с тем Нина Матвиенко красовалась в бело-голубом купальнике на завязках, а пляжный look дополнила солнцезащитными очками.
Ранее народная артистка Украины рассказывала, что с радостью помогает дочери с непоседливой внучкой, а девочка дарит ей позитив и энергию. Судя по кадрам, рядом с Ниной 73-летняя певица действительно чувствует себя значительно моложе, ведь она развлекалась с крохой возле берега и активно проводила время.
"У вас обоих сегодня именины, еще раз поздравляю вас с Днем Нины! 27 января чтим память Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии", – написала Тоня Матвиенко.
Нина Матвиенко с внучкой в Египте / Фото Instagram / @tonya_matvienko
Нина Матвиенко с внучкой в Египте / Фото Instagram / @tonya_matvienko
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