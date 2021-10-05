Победительница "Танцев со звездами" делится с поклонниками яркими фото и видео из путешествий. Летом она нежилась на побережье морей и океанов, а теперь путешествует по Европе.

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Санта Димопулос в Лондоне

На днях она распространила фотографию, на которой изображена на улицах ночного Лондона. Звезда позировала на камеру в черном гольфе и удлиненном пиджаке. Соединила одежду с ботфортами на высоком каблуке черного цвета.

Волосы Санта собрала сзади, а на лице сделала макияж в коричневых оттенках. Внимание публики привлекли роскошные серьги и кольцо. В руке она держала минималистичную сумочку.



Санта Димопулос в Лондоне / Фото из инстаграма Санты Димопулос

Текст публикации Санты Димопулос:

Лондон! Обожает этот город и мне всегда мало. Здесь столько мероприятий, выставок, музеев, шоу. Несмотря на то, что мы прилетели на несколько дней на марафон (если что, бегун в нашей семье – муж), я успела посетить Victoria and Albert Museum (сейчас там выставка уникальных сумок. Все билеты, к сожалению, были распроданы) и сходить на балет Creature by Akram Khan.