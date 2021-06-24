На отдыхе: Тоня Матвиенко очаровала редким фото с мужем и дочкой

Украинская звездная чета Арсена Мирзояна и Тони Матвиенко отдыхает вместе с дочкой в Карпатах. На днях певица опубликовала редкую семейную фотографию, которая покорила сеть.

Наступила летняя пора, а значит, и период отпусков и отдыха. Знаменитости также пользуются случаем и колесят по разным городам, или же за ее пределами.

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Супруги Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян также отдыхают, но в Карпатах, в городке Яремче. Там они плавают в реке Прут, кормят шотландских коров и наслаждаются невероятными горными пейзажами.

Семейное фото Тони Матвиенко

В отпуске супруги сделали волшебное семейное фото. Тоня Матвиенко, одетая в белую футболку и мини-шорты, держала на руках 5-летнюю дочь Нину, которая мило улыбалась на камеру. Волосы певицы были собраны в пучок и украшены забавными зонтиками.

К плечу любимой жены прижался Арсен Мирзоян. Он примерил черную футболку и шорты. "Мы", – лаконично подписала фото Тоня Матвиенко.



Тоня Матвиенко с Арсеном Мирзояном и дочкой / Фото из инстаграма Тони Матвиенко

Где отдыхают украинские звезды: