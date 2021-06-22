Что интересно, украинская артистка отправилась не в море, а на реку Дунай. Она отправилась в Одесскую область в символический день – День летнего солнцестояния, 21 июня.
К слову Настоящее лето началось: при чем здесь летнее солнцестояние – новый дудл от Google
Место, где встречаются Дунай и Черное море. Место, где чувствуешь единственный бит с природой. Сегодня День солнцестояния – день, когда в нашем полушарии больше всего солнца. И я сегодня в месте, где больше всего солнца в Украине – солнечной Бессарабии, которую еще называют "украинской Калифорнией",
– отметила в заметке Руслана.
Кроме красноречивых слов артистка прикрепила еще серию фотографий, где поразила атлетическими формами телами. Ее стальной пресс, рельефные руки и стройные ноги трудно не увидеть на снимках. Для путешествия по югу Украины она выбрала джинсовые шорты, черную футболку с трезубцем, топ, и белые кроссовки.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Реакция сети
Фанаты были поражены формами 48-летней певицы и даже сравнили ее с героями из фильмов:
- "Какая же вы красавица!";
- "Вы – крутая. Восхищаюсь";
- "Замечательная физическая форма!";
- "Терминатор Руслана";
- "Круто выглядите";
- "Невероятно красивая женщина с мощной энергетикой";
- "Вы как Лара Крофт из фильма".
Что известно об образе жизни Русланы
Звезда уже давно активно занимается спортом и поддерживает физическую форму. Она не употребляет алкоголь, часто ходит в походы, занимается пластической гимнастикой. Касательно питания и других нагрузок, то она признавалась, что ее поймут только братья Кличко.
"То, что делаю я – никому не советую. У меня абсолютно профессиональный режим спортсмена. Такие нагрузки могут понять разве что братья Кличко", – шутила звезда.