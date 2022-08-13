Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян впервые ответили на слухи о разводе

В апреле украинской прессой прокатилась новость о разводе Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна. Слухи подогрел последний релиз певицы о кризисе в отношениях. После возвращения в Киев пара ответила на сплетни.

Война разлучила Тоню Матвиенко и Арсена Мирзояна – она жила то в Португалии, то в Германии, то в Великобритании, он остался в Украине и занялся волонтерством. На днях артистка сделала сюрприз мужу и приехала в Украину с дочерью. В студии утреннего шоу звезды с юмором прокомментировали слухи о своем разрыве.

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Как Матвиенко и Мирзоян ответили на слухи о разводе

Певец признался, что об ажиотаже в прессе узнал от друзей, которые начали слать ему ссылки на новости со словами: "О, вас так полюбила пресса какая-то непонятная". В ответ Арсен Мирзоян посоветовал им "не читать советские газеты".

Зато Тоня Матвиенко узнала о сплетнях от команды, которая советовала ей опровергнуть все хотя бы у себя в инстаграме.

Саша, мой пиарщик, говорит: "Посмотри, что происходит". Мне, кстати, было так все равно. Он говорит: "Напиши что-нибудь в инстаграме, скажи, что это неправда". Я говорю: "Вот честно, пусть говорят". А потом я однажды написала "Не дождетесь",

– вспомнила Тоня Матвиенко.

Так, артисты лишь посмеялись над слухами, которые расползлись прессой.

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