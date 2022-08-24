"Меня буквально перехватили на дороге": Тину Кароль заскочили на Волыни – милое видео
Источник:фейсбук Андрея Гудымы
В День флага, 23 августа, Тину Кароль заскочили в городе Владимир, что в Волынской области. Певицу заметил заместитель городского головы Андрей Гудым и попросил записали видеопоздравления для жителей общины.
Тину Кароль хоть и застали врасплох, но она, как настоящая артистка, не растерялась и трогательно обратилась к жителям Владимир-Волынской общины. Певица засыпала их пожеланиями по случаю Дня государственного флага.
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Тину Кароль заскочили на Волыни
Меня буквально перехватили на дороге. Я охотно остановилась, хочу вас всех поздравить,
– рассказала Тина Кароль на камеру.
"Мы сильные, мы объединены, победа за нами! Это вообще не обсуждается. Слава Украине! Героям слава! Безусловно, все будет Украина. И за границей, и в Украине все люди знают, на чьей стороне правда. Я вам желаю мирного небо над головой, нашим детям – покоя, мамам – красоты, а мужчинам – мужества. Все будет хорошо, – заверила Тина Кароль.
В комментариях отреагировали:
- "Классно, приветствие Тине";
- "Как приятно! Очаровательная";
- "Благодарим вас за поддержку и за ваше творчество";
- "Неожиданно, но приятно";
- "Действительно приятная неожиданность. Искренне благодарим Тину за поддержку. Обязательно ждем концерт победы в нашем княжеском городе".