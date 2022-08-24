Украинские ведущие, певцы, актеры и другие представители культуры благодарят украинцев и Украины за ее силу. За то, что полгода войны она не сломалась и продолжает бороться с российским врагом. 24 канал собрал несколько ярких поздравлений, чтобы вы увидели, кто поздравляет с Днем Независимости своих сограждан.

Зеленский эмоционально поздравил украинцев с Днем Независимости: щемящее видео

Святослав Вакарчук

"Не спрашивай у других, когда закончится война… Спроси себя, что ты сделал для Победы! С Днем Независимости, братья и сестры! Слава Украине!"

Руслана

"С Днем Независимости, мой брат и моя сестра! Все, кто как и как, говорит по-украински, кто поет и мечтает, как я, по-украински... У кого ритм сердца особенный... Украинский... У нас с тобой лучшее небо и солнце! У нас с тобой лучшая страна в мире! Я знаю, что Украина изменит мир! Слава Украине!"

"Антитела"

"Над нами развевается желто-голубой флаг, мы общаемся на украинском языке, мы в нашем родном городе, в нашей непокоренной Украине. 6 месяцев полномасштабной войны дали понять всем, что мы, украинцы, не изменим своим мечтам, своей идее и своей вере в свободную , независимое, суверенное государство

И мы будем продолжать это делать – бороться! Совместно, сплоченно, только вместе! Стоять за свое, топить за свое и идти к победе. Поздравляем всех с Днем Независимости! Слава Украине! Героям Слава! Вечная слава всем, кто отдал свою жизнь в этой борьбе".

Владимир Остапчук

"С Днем Независимости, украинцы! Самые смелые, самые храбрые, самые свободолюбивые в мире".

Сергей Бабкин

"С Днем Независимости, Украина! С праздником, родная! Свободная, несгибаемая, красивая страна смелых людей.

Украина – наш дом. И как хочется, чтобы скорее в нем воцарился мир. Мы обязательно победим, потому что добро всегда побеждает зло. Потому что внутри нас непробиваем крепкий дух, который не сможет сломить ни один враг. С верой в нашу страну! С верой в наших воинов! С верой в каждого из нас!"

Александр Положинский

"Много писать не хочу. Я рад, что моя Украина не испугалась, не замерла и не сдалась, а ведет героическую борьбу и понемногу побеждает исконного врага, который любит притворяться другом и братом. Желаю нам победы. Желаю нам прочности и выносливости. Желаю нам, чтобы внешняя победа переросла во внутреннюю, чтобы наша страна процветала и развивалась, чтобы все граждане и настоящие друзья и хорошие гости чувствовали себя счастливыми в ней".

Григорий Решетник

"Нас не сломать и не победить – никому и никогда! Потому что мы любящая, красивая, смелая и лучшая нация в мире! С Днем Рождения, Украина! С Днем Независимости, наша Родная! С любовью Reshetnik Family".

Екатерина Бужинская

"Дорогие украинцы!!! С Днем Независимости Украины!!! Независимость Украины – это, прежде всего, ее воля, свобода и самостоятельность. Это право ее патриотических и национально сознательных граждан принимать важные для страны решения, возможность лелеять родной язык, развивать свою уникальную культуру, поддерживать украинскую государственность, ценить и оберегать каждый клочок нашей удивительной земли. Это наше единство, сила и гордость за свою великую и непобедимую Родину! Победы и мирного неба!!!".

Эктор Хименес-Браво

"Тот же день. За который боремся, чтобы праздновать тысячами поколений как свободное, богатое и сильное государство с умным, прогрессивным, смелым народом. Украина, как я за тебя болею, насколько верю в тебя. Всем сердцем, каждой клеточкой тела. Спасибо, что позволяешь доказывать свою верность и любовь.

Прямо сейчас каждый из нас свидетель исторических событий. Просто запомните, что через 10-20-50-100 лет весь мир будет говорить, что Украина победила зло. Это больше, чем материальное. Сами понимаете, что времени на концерты и парады нет, отпразднуем после победы – сейчас давать в рожу свинособакам, верить в ВСУ, донатить на ВСУ. Не забудьте сегодня сбросить свою 31 гривну за годы независимости, чтобы нам уже купили ту россию под свеклу. С Днем Независимости Украины! Слава Украине!"