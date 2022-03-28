Кароль собрала 2 миллиона гривен на концерте в Израиле: средства пойдут на медицинские нужды

Украинская Тина Кароль на днях организовала благотворительный концерт в Израиле. Там она собрала около 2 миллионов гривен, которые передаст на медицинские нужды Украины.

Сегодня каждый воюет на своем фронте. Певица Тина Кароль продолжает проводить благотворительные концерты, чтобы собрать деньги для Украины.

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Тина Кароль собрала 2 миллиона

На днях исполнительница побывала на прошедшем в Израиле благотворительном концерте Unite For Ukraine. Там звезда собрала около 2 миллионов гривен.

Денежные средства Тина Кароль передаст на медицинские нужды Украины.

Сейчас мы все заняты одним делом и каждый на своем фронте. Мы хотим сохранить Украину и верим в нашу победу,

– отметила певица.



Тина Кароль / Фото с инстаграм-сториз

Звезды собирают средства для Украины