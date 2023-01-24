В обжатом наряде: как Тина Кароль делает сверхсложные асаны из йоги – потрясающие фото

Певица Тина Кароль порадовала поклонников в телеграмме новыми фотографиями. Йога помогает артистке поддерживать стройную фигуру, поэтому Тина решила продемонстрировать, как выполняет сверхсложные асаны.

Раньше Тина Кароль скрывала личную жизнь. На публике она появлялась только в роскошных аутфитах, с макияжем, укладкой. Теперь все чаще в своем телеграмм-канале показывает жизнь вне кадра, без фотошопа.

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Как Тина Кароль занимается йогой

Исполнительница показала, как выполняет сверхсложные асаны. На фото Тина изображена в обжатом наряде, без макияжа, волосы собрала в лаконичный пучок. Кароль стояла на руках, выполняла разные позиции по йоге, ошеломила невероятной растяжкой.

Следует отметить, что звезда занимается не сама, а с тренершей. Иногда офлайн, а иногда – онлайн. Также под наблюдением тренера артистка научилась стоять на гвоздях.

Судя по времени на скриншотах, Тина предпочитает утренние занятия.

Тина Кароль показала, как занимается йогой / Фото с телеграмма певицы

Напомним, недавно артистка впервые рассекретила свой вес. Сейчас она весит 53 килограмма. Она рассказала, что сидела на диетах с 15 лет, а теперь изменила подход: "Утро начну с веса, и впервые говорю о ней открыто. Вес потерялся, потому что я выбрала другой подход к здоровью. Ежедневные стрессы, кортизол на пике... аж потом прозрение. Поняла, что вся проблема в инсулине. Я на диетах с 15 лет, всю сознательную жизнь худела, как самостоятельно, так и за любые деньги. Пока не поняла что это "развод". Сейчас Кароль пытается придерживаться здорового питания. Даже в дороге, на съемках, всегда имеет с собой вкусные и полезные перекусы.