Украинская певица выложила очередной ролик в инстаграм-сториз. Кадры сопровождались новой песней певицы "Не святі".
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Горячий образ Тины Кароль
Певица сняла видео, позирует перед зеркалом. Она надела телесно-коричневый полупрозрачный боди, подчеркивавший ее талию и все изгибы тела.
Соблазнительный образ звезда дополнила длинной черной юбкой. Тина Кароль собрала волосы в высокий хвост, а также подчеркнула губы насыщенной красной помадой.
Тина Кароль в откровенном образе: видео
Откровенные образы Тины Кароль
Певица часто позирует в откровенных фотосессиях. Раньше она позировала в пушистом светлом топе и джинсы, демонстрируя на камеру обнаженный живот и спину.
Также Тина Кароль предстала в жаркой съемке, для которой надела атласный топ и макси-юбка с глубоким разрезом.
На очередной фотосессии звезда позировала на диване и надела черную рубашку и мини-юбку.