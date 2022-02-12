Восемь вокалистов борются за право представлять Украину на песенном конкурсе. Среди членов жюри поп-дива Тина Кароль. Она в очередной раз ошеломила публику атуфитом, который подчеркнул соблазнительную фигуру.

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Эффектный образ Тины Кароль на Нацотборе на Евровидение-2022

За судейским столом Тина предстала в роскошном вечернем платье черного цвета. Наряд с глубоким декольте и удачно подчеркнул все прелести фигуры артистки.

Для прямого эфира Кароль выбрала фирменную прическу – голливудские локоны и макияж с насыщенной красной помадой на губах. Среди аксессуаров на ней были изысканные серьги и колье. Как отметила Маша Ефросинина, это роскошные бриллианты.

Тина Кароль в финале Нацотбора / Скриншот с видео

Финал Нацотбора на Евровидение-2022: главное