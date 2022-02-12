Восемь вокалистов борются за право представлять Украину на песенном конкурсе. Среди членов жюри поп-дива Тина Кароль. Она в очередной раз ошеломила публику атуфитом, который подчеркнул соблазнительную фигуру.
Вас может заинтересовать В золотистом платье за 40 тысяч гривен: Маша Ефросинина ошеломила образом на Нацотборе
Эффектный образ Тины Кароль на Нацотборе на Евровидение-2022
За судейским столом Тина предстала в роскошном вечернем платье черного цвета. Наряд с глубоким декольте и удачно подчеркнул все прелести фигуры артистки.
Для прямого эфира Кароль выбрала фирменную прическу – голливудские локоны и макияж с насыщенной красной помадой на губах. Среди аксессуаров на ней были изысканные серьги и колье. Как отметила Маша Ефросинина, это роскошные бриллианты.
Тина Кароль в финале Нацотбора / Скриншот с видео
Финал Нацотбора на Евровидение-2022: главное
- Просмотреть прямую трансляцию финала можно на всех платформах Суспільного.
- За право представлять Украину на песенном конкурсе в Италии борются 8 вокалистов.
- Их поддерживают ведущие – Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.
- Среди профессиональных судей, которые оценивают выступления, певица Тина Кароль, победительница Евровидения-2016 Джамала и член правления Суспільного Ярослав Лодыгин.