Все кричали и молились, – Тина Кароль впервые призналась, где застала ее война

Тина Кароль дала интервью чехословацкому Vogue как одна из самых популярных персон украинской сцены. Певица впервые рассказала, каким было ее утро 24 февраля.

Накануне 24 февраля год назад инфопространство трещало от напряжения из-за слухов о нападении России. Тина Кароль, предчувствуя беду, ушла в женский монастырь. Великая война застала ее именно там. Журналистам Vogue Czechoslovakia звезда призналась, что даже монахини кричали, плакали и звонили родным.

К теме Тина Кароль надела фантастическое диджитал-платье с "письмами любви": видео, снятое на 2 тысячи камер

Тина Кароль вспомнила утро 24 февраля

Иногда я посещаю монастырь, чтобы помолиться, успокоить свои мысли и душу, что я и сделала 24 февраля. Это место тишины и покоя, но в ту ночь монахини нарушили обет молчания, плакали и звонили своим родным. Это было ужасно, сердце обливалось кровью, потому что весь монастырь был наполнен криком и молитвами о спасении душ,

– с болью вспомнила Тина Кароль.

Артистка отметила, что после смерти мужа ее жизнь была манифестом сильной женщины, во время полномасштабной войны превратила свой манифест в культурную дипломатию: "Я вдруг стала не звездой, а беженкой. Мягкая сила – мой боевой фронт".

Напомним, днем 24 февраля 2022 года Тина Кароль обратилась к поклонникам из женского монастыря. Тогда она объяснила, что "предчувствовала боль и пошла молиться еще неделю назад, но осталась, наверное, надолго". Вскоре она уехала из Украины, а в начале марта вышла на антивоенный митинг в Варшаве.

Не так давно артистка призналась, что сказала сыну Вениамину в первый день Великой войны. Ему 14 лет, но в Великобританию Кароль позвонила со словами: "Ты должен быть мужчиной и быть очень осмотрительным. Ты взрослый, ты должен собраться, и твоя главная задача как молодого солдата – хорошо учиться, чтобы твои знания потом понадобились".