Возвращение на Родину: Тина Кароль приехала в Украину после четырех месяцев эмиграции
Источник:фейсбук Павла Орлова
Украинская певица Тина Кароль с начала полномасштабного вторжения уехала из страны и находилась в Европе. Только сейчас, в начале июля, она вернулась в свой дом под Киевом.
Женщина опубликовала в сети несколько инстаграмм-сторисов, которые ознаменовали ее возвращение в Украину. Известно, что она имеет большое имение неподалеку от столицы, поэтому написала, что земля осталась такой же плодородной, как и была. На снимке можно увидеть молодые саженцы, которые, вероятно, вместо нее взорвала другая хозяйка.
К слову Папа плакал, потому что это новый фашизм, – Тина Кароль рассказала, как ее родители бежали из Киева
"Тина. Киев. Боль", – лаконично подписал фото пиар-менеджер артистки Павел Орлов.
Приехав домой, Тина уже успела собрать урожай черешней и похвастаться им в сети. Также она показала железные "ежи", которые выставлены на улицах против техники россиян.
Тина Кароль вернулась в Украину / Фото из фейсбука Павла Орлова
Вероятно, Тина вернулась домой совсем ненадолго, поскольку совсем скоро у нее запланирован концерт в Дублине в поддержку Украины – 9 июля. Раньше Тина рассказывала, что вернется домой по-тихому, потому что не хочет обращать на себя внимание.
Не хочется делать из этого шум, потому что я буду подвергать людей опасности. "О, Тина уехала, и мы уедем". Мы люди публичные, мы не имеем права просто принять: "Я в Украине". Тогда все поймут, что можно возвращаться, а это жизнь людей. И это лотерея,
– говорила Тина Кароль еще в середине апреля.
Тина Кароль в эмиграции
- В первые дни полномасштабной войны России с Украиной Тина молилась в монастыре и горько плакала.
- Впоследствии она уехала и поселилась в Варшаве, Польша, где выходила на митинги и давала первые выступления в поддержку Украины.
- Затем ее начали приглашать на разные благотворительные концерты и мероприятия по всей Европе и миру.
- Родные Тины оставались в Украине на время войны, однако рассказывали, что современная война напоминает Вторую мировую, когда бабушки Тины нужно было бежать от нацистов, потому что она была еврейкой. 64-летний отец Тины также вступил в ТРО.