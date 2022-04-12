Многие украинские знаменитости до сих пор не рассекречивают, куда они сбежали от войны. Фаны почти неделю не знали, где прячется Тина Кароль. Как выяснилось впоследствии, певица уехала в Польшу, где спела на не одном благотворительном концерте. Вместо этого артистка отказывается обсуждать свое возвращение в Киев.

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Почему Тина Кароль никому не скажет, что вернулась в Киев

По словам Кароль, она не всегда хочет рассказывать, где находится. Если Тина и вздумает ехать в Киев, то сделает это "очень тихо, осторожно", никому не сказав. Все потому, что, по мнению звезды, ее примеру последуют фаны.

Не хочется делать из этого шумиху , потому что я буду подвергать людей опасности. "О, Тина поехала, и мы поедем". Мы люди публичные, мы не имеем права взять и сказать : "Я в Украине". Тогда все поймут, что можно возвращаться, а это жизни людей. И это лотерея,

– разговорилась Тина Кароль.

"Мы только с разрешения будем говорить, что мы есть, мы вернулись. Самое главное – это защита населения, защита людей", – добавила артистка.