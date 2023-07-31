"Влетит ей от сына": в сети обсуждают реакцию 14-летнего сына Тины Кароль на ее танец

В сети завирусилось видео, на котором Тина Кароль в ресторане станцевала с участником ее балета Дмитрием Жуком. Фанов больше всего поразила реакция 14-летнего сына исполнительницы Вениамина.

Семья ужинала в одном из ресторанов. Однако неожиданно в заведении певица встретила хореографа и участника шоу "Танцы со звездами" Дмитрия Жука. Мужчина пригласил артистку на танец. В свою очередь Тина охотно приняла его предложение.

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Танец Тины Кароль и Димы Жука

Артисты вместе закружились в легком танце прямо посреди заведения. Но Вениамину, вероятно, не очень понравилась такая идея. Это можно понять, учитывая его реакцию. Парень сначала прикрыл лицо рукой, а потом совсем не смотрел в сторону мамы с танцовщиком.

Реакция сети

Пользователей заметили, что Тина очень красиво двигалась в танце. Однако больше всего они написали комментариев о реакциях сына певицы на ее танец:

"Веня в шоке";

"Реакция Вени – бесценна";

"Я в этом мире Веня";

"Муд по жизни – Веня";

"Ребенок в шоке";

"Вот влетит ей от сына".

Тины Кароль и ее сын Вениамин: главное

Вениамин сейчас учится в Великобритании. Следовательно, они с мамой видятся нечасто.

Певица после выступления в финале Евровидения 2023 имела возможность навестить сына за границей. Вместе они отпраздновали День матери. Тина Кароль опубликовала снимки, на которых позирует во время прогулки. По фото было видно, что мама и сын отдохнули на природе и поели мороженое.

Ранее Кароль показывала своего сына в декабре, в канун Рождества. Певица поделилась с подписчиками фото, как она с сыном готовила праздничный ужин.

До этого в ноябре Кароль приезжала в Великобританию, чтобы поздравить сына с днем рождения. Ему исполнилось 14 лет. Тогда мама и сын вместе поужинали.

, в ноябре 2020 года Тина Кароль впервые станцевала с Дмитрием на паркете "Танцев со звездами", чтобы поддержать в финале звездную подругу Юлию Санину из The Hardkiss. После этого певица взяла Жука в свой балет. Он работал над ее постановкой на Atlas Festival и шоу "Красиво", с которым она гастролировала городами Украины.